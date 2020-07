Kroongetuige Nabil B. heeft weer een advocaat

LIVE | Weer corona op Brabantse nertsenhou­de­rij, aantal besmettin­gen VS schrikba­rend hoog

8:50 Op een nertsenfokkerij in de Brabantse plaats Landhorst is een besmetting met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het bedrijf met 4300 moederdieren wordt zo snel mogelijk geruimd. Verder blijft het aantal nieuwe besmettingen in de VS én Zuid-Amerika schrikbarend hoog. Ook vandaag houden we je op de hoogte met ons virusblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.