Kroongetuige Nabil B. liet moordaanslag plegen vanuit zijn cel

Razzouki werd eind december 2017 in de Utrechtse wijk Overvecht in zijn auto beschoten met een automatisch vuurwapen. Hij overleefde de aanslag maar ternauwernood, net als een vriend die ook in de auto zat. Bij de moordaanslag raakte ook een 81-jarige vrouw die in haar woning lag te slapen gewond.

Volgens Razzouki is hij door Nabil B. naar deze specifieke plek gelokt. Dat zegt hij te weten omdat juist hij degene was die een speciale versleutelde PGP-telefoon (Pretty Good Privacy) regelde zodat Nabil daar in de gevangenis over kon beschikken. Voordat hij besloot kroongetuige te worden tegen de bende van Taghi wilde hij met de telefoon erachter komen of hij en zijn familie gevaar zouden lopen. „Door die PGP-telefoon heb ik antwoorden gekregen waardoor ik wist dat kroongetuige worden de enige oplossing was”, aldus Nabil B.

Pak geld ophalen

Maar dat is volgens Razzouki niet het enige dat Nabil B. met de telefoon deed. ,,De kroongetuige heeft mijn cliënt in de val gelokt, negen dagen voor hij een deal sloot met justitie,” zegt Meijering tegen EenVandaag. Via de telefoon zou Nabil aan Razzouki hebben gevraagd om de avond van de aanslag ‘een pak geld’ op te halen in Overvecht. Maar op de afgesproken tijd en plek komt niemand opdagen. Daarop zoekt Razzouki contact met zijn vriend in de gevangenis, maar die geeft geen reactie meer. Niet veel later wordt er met een automatisch vuurwapen het vuur geopend. Razzouki weet te ontkomen, maar raakt zwaargewond.



Razzouki wordt later aangehouden door de politie, omdat hij dan al in beeld is bij het rechercheteam dat onderzoek doet naar de liquidatie bende van Taghi. Mede door de verklaringen van Nabil B., die dan net zijn kroongetuigedeal heeft gesloten.

Mede door deze verklaring van een van de hoofdverdachten in dit grote liquidatieproces komt de betrouwbaarheid van de kroongetuige zwaar onder druk te staan, stelt Meijering bij EenVandaag. ,,Al die zogenaamde wetenswaardigheden van de kroongetuige die over meneer Taghi zouden gaan, zegt hij van mijn cliënt te hebben gehoord. Maar hij weet dat hij liegt. En dus is mijn cliënt nummer één die Nabil B. kan ontmaskeren als leugenaar. En dat weet de kroongetuige natuurlijk ook.”

Trial by media

Volgens het OM is publicatie van de verklaring van Razzouki 'gevaarzettend' ,,Dit is een vorm van trial by media die schadelijk is voor het onderzoek”, aldus een woordvoerder. Het strafproces tegen de zestien verdachten in deze zaak gaat in december verder. Door de moord op Derk Wiersum, de advocaat van de kroongetuige, heeft de strafzaak opnieuw forse vertraging opgelopen.