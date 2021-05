Kroongetuige Nabil B. schort deal met OM in moordproces Taghi op

video Zeer grote brand verwoest loods van bedrijf in papierrecy­cling in Hengelo

25 mei HENGELO - Een zeer grote brand heeft een loods van Knol Papierrecycling in Hengelo verwoest. De brandweer in Hengelo rukte in de nacht van maandag op dinsdag groot uit om de brand bij het bedrijf aan de Parelstraat te blussen. Inmiddels is afgeschaald. Tijdens metingen zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen, meldt de brandweer.