Kunnen ook de laatste coronarestricties allemaal overboord? ‘Nog geen gelopen race’

Sinds 25 februari geldt nog maar een beperkt aantal coronaregels en -adviezen: mondneusmaskers zijn verplicht in het openbaar vervoer en op stations, thuiswerken moet de helft van de tijd en een toegangstest is verplicht bij binnenevenementen van vijfhonderd bezoekers of meer, zoals concerten en grote feesten in nachthoreca.



Vrijdag komt het Outbreak Management Team (OMT) bijeen voor advies over de versoepelingen, de dinsdag daarna beslist het kabinet. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) zal geen persconferentie houden om 19.00 uur 's avonds, aangezien het de avond voor de gemeenteraadsverkiezingen is. Vermoedelijk geeft hij die middag een korte toelichting aan de media.



Zo koerst Nederland af op een lente en zomer volgens het ‘oude normaal’, zonder coronatoegangsbewijs, afstandsplicht of mondkapjes. Maar betrokkenen wijzen erop dat de coronapandemie nog niet voorbij is.