Kunnen wij ondanks corona weer massaal naar voetbalduels en festivals door een slim armbandje?

LIVE | Aantal besmettin­gen VS schrikba­rend hoog, Noord-Ko­rea claimt ‘volledig coronavrij’ te zijn

10:10 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un spreekt vandaag van een overwinning op corona. De bestrijding van het virus zou in Noord-Korea een daverend succes zijn, al spreken critici dat tegen. In Nederland is het draagvlak voor de maatregelen tegen het coronavirus in de laatste weken afgenomen. Dat concluderen het RIVM en de GGD’en. Verder blijft het aantal nieuwe besmettingen in de VS én Zuid-Amerika schrikbarend hoog. Ook vandaag houden we je op de hoogte met ons virusblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.