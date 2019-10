Kunstbaarmoeder geeft extreem vroeg geboren baby grotere overlevingskans

Update & Video Vakantie in chaotisch Ecuador eindigt in mineur voor tientallen Nederlan­ders: ‘Winkel in gevlucht’

20:47 Voor tientallen Nederlandse toeristen is hun vakantie in Ecuador uitgelopen op een deceptie. Door omstreden bezuinigingsplannen wordt het Zuid-Amerikaanse land al de hele week geteisterd door hevige protesten en rellen. Het is er zó chaotisch dat enkele Nederlanders geen kant op kunnen. ,,Ze voelen zich niet onveilig, maar er is wel sprake van verveling.’’