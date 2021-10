Kunstenaar die 25 jaar oude vibrator in expositie opneemt krijgt boze reacties: ‘Smakeloos’

VIDEO Kroongetui­ge heeft spijt van moord: ‘Dit ging te ver, ik moet op de blaren zitten’

26 oktober Ondanks een berg aan belastend bewijs blijft verdachte Michel K. volhouden: hij heeft in juli 2017 niet de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels doodgeschoten. Dat zijn dna op het moordwapen en de gebruikte vluchtauto's is gevonden komt, omdat hij die zou hebben geleverd aan medeverdachte Tony de G., die kroongetuige is. Die toonde spijt: ,,Dit gaat veel te ver.”