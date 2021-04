Kustwacht rukt uit, maar noodsein blijkt ondergaande zon

Zesvoudige poging tot doodslag: vier jaar cel voor man die na feest op groep jongeren inreed

2 april De man, die in de vroege zondagochtend van 27 september vorig jaar inreed op een groep jongeren in Rijsbergen, is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, vanwege zesvoudige poging tot doodslag. De jongeren stonden na een feest in de Jolly Jester Pub buiten te praten toen Valentin C. de stoep opreed. De aanrijding is te zien op camerabeelden.