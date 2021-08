Kustwacht zoekt in zee bij Vlieland naar vermiste vrouw

LIVE | Iets minder coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen, Singapore koploper vaccineren

15:19 In de ziekenhuizen liggen momenteel 645 coronapatiënten. Dat zijn er drie minder dan zaterdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Singapore heeft wereldwijd de hoogste vaccinatiegraad: 80 procent van de 5,7 miljoen mensen is volledig ingeënt. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog kan je hier teruglezen.