Kustwacht zoekt vergeefs urenlang naar vermiste kanoër

VIDEO Kroongetui­ge over Taghi: ‘Hij mocht als enige roken’

9 april Tijdens een nieuw verhoor van kroongetuige Nabil B. in het liqudiatieproces Marengo heeft de kroongetuige uitvoerig verklaard over de periode waarin hij en hoofdverdachte Ridouan Taghi elkaar hebben leren kennen. ,,Hij mocht als enige in het café roken.”