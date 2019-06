Kwamen wapens voor aanslag in Parijs uit Nederland?

A. zou in het najaar van 2015 contact hebben gehad met de Belgen Ali el H. en Ibrahim el Bakraoui over de levering van wapens. Daarvoor zouden ze elkaar ook begin november in Rotterdam ontmoet hebben. El H. zit nu in een Franse cel, Ibrahim el Bakraoui is dood. Hij blies zichzelf op vliegveld Zaventem op bij de aanslagen in Brussel in maart 2016. De groepen die de aanslagen in Parijs en Brussel pleegden, stonden in nauw contact met elkaar. Bij de aanslagen in Parijs werden, naast bomvesten, ook kalasjnikovs gebruikt. Bij de aanslagen in Brussel werd niet geschoten.