Kwart miljoen voor gouden tip over vermiste Jaïr (7): ‘Ik wéét dat-ie in leven is’

Situatie Ter Apel blijft zorgelijk: ‘Spannend of er komende nachten genoeg plekken zijn’

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen weer asielzoekers voor de ingang. De laatste nachten zijn het er zo’n tien tot twintig, meldt een woordvoerder van het COA. Dat zijn mensen die vrijwillig daar blijven. De organisatie maakt zich zorgen over de nabije toekomst. ,,Het is heel spannend of we ook de komende nachten genoeg opvangplekken kunnen regelen.”

1 augustus