Kwart nieuwe agenten uit migrantengroepen

De portefeuillehouder Diversiteit van de Nationale Politie, Peter Slort (58), schrijft de stijging toe aan gerichte wervingscampagnes, vooral via sociale media. Een voorbeeld is de samenwerking met bekende niet-westerse vloggers, bericht de Volkskrant.



Agenten met een migratieachtergrond vormen nu 7 procent van het totaal aantal medewerkers bij de politie. Die probeert de samenstelling van het korps te verbreden. Met meer agenten van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond kunnen we bijvoorbeeld spanningen in migrantenwijken beter te lijf, is de gedachte.



,,Diversiteit is geen rocket science. Nederland verandert en de politie moet gewoon mee veranderen'', zegt Slort. Agenten met een migrantenachtergrond brengen volgens Stort competenties, zoals hun kennis van talen, culturen en gemeenschappen.