Kwetsbare ouderen krijgen kerstdiner bij Van der Valk: ‘Ik vergeet de pijn’

Het is stil bij John Heijnen (73) in het Noord-Limburgse Grubbenvorst. Zijn telefoon rinkelt nog maar zelden, om over de deurbel maar te zwijgen. Er waren jaren dat zijn brievenbus eind december elke dag klepperde, met weer een kerstkaart. Heijnen: ,,Ook niet meer. Een paar jaar geleden kreeg ik nog dertig kerstkaarten. Dit jaar eentje. En dan ook nog van mensen van wie ik het totaal niet had verwacht’’, zegt Heijnen, voormalig verzekeringsagent, terwijl hij de sporen van een garnalencocktail met een servetje uit zijn mondhoeken veegt.

Hij concludeert het ernstig, nuchter, zonder valse emoties. In één adem door: ,,Mensen zijn tegenwoordig vooral heel erg met zichzelf bezig en minder met hun omgeving. Dat merk ik nu.’’

Heijnen heeft z’n vrijwilligerswerk als mantelzorger nog. Hij helpt ouderen met hun financiën, bijvoorbeeld als ze net hun partner hebben verloren. Zoals Nelly van Meer (74), aan de overkant van hun tafel. Samen zijn ze naar het kerstdiner van het Ouderenfonds en Van der Valk voor eenzame ouderen in het toekanrestaurant in Venlo gereden.



Van Meer: ,,Ik heb flinke reuma en kreeg vannacht echt last van mijn opgezette linkerhand. Maar dat vergeet je dus zodra je hier rondloopt. Er is muziek, er is lekker eten en drinken. Dit is echt een avond uit. En het is financieel gezien ook nog fijn, want ik probeer er toch wat van te maken met alleen mijn AOW’tje.’’

Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem, één op de vier van hen zegt de verschijnselen te kennen. En dan zijn er zeer waarschijnlijk ook nog tal van ouderen die uit schaamte niet durven toe te geven dat ze zich eenzaam voelen, of simpelweg niet bereikt kunnen worden. ,,Daar zit het echte probleem’’, meent de lokale organisator van het diner in Venlo, Bep Holla, tevens PvdA-raadslid in de Limburgse gemeente.



Dit jaar vroeg ze fysiotherapeuten in Venlo en omgeving naar welke patiënten ze blij zou kunnen maken met een ‘bourgondisch buffet’ bij Van der Valk, klassiek met een frisse twist. Daar schuifelen de gasten, achter hun rollators langs meloen met ham, aardappelgratin, appelmoes (zonder kers!), sperziebonen, maar ook gerookte zalm met couscous.



,,Ik gok dat vele gasten tot vanavond nog nooit van couscous hebben gehoord, maar ze proberen het wel’’, concludeert de Venlose Van der Valk-bedrijfsleider tevreden. Zijn werkgever betaalt al vijftien jaar lang de helft van de diners, het Ouderenfonds de rest. Dit jaar schuiven door het hele land 50.000 kwetsbare ouderen aan.

