KWF boos over plotselinge ‘campagne’ van tabaksreus Philip Morris: ‘Dit is pure reclame!’

KWF Kankerbestrijding is boos en verbaasd over een campagne die sigarettenproducent Philip Morris is gestart, waarbij het bedrijf wijst op de ‘rookvrije alternatieven’ die er op de markt zijn. Het is tabaksproducenten in Nederland verboden om reclame te maken, ook voor alternatieven als e-sigaretten en ‘dampsigaretten’. Philip Morris denkt dat de huidige campagne wel mag omdat het zich beroept op het ‘recht op informatie’ en de namen van de eigen rookvrije alternatieven niet noemt.

De Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, waar KWF onderdeel van is, heeft vandaag al melding gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om naar de campagne te kijken. De start van de campagne van Philip Morris bestaat uit een net gelanceerde website en een paginagrote advertentie in de Telegraaf. Daarin wijst Philip Morris erop dat er nog steeds miljoenen Nederlanders roken en dat die ‘recht hebben op informatie'.

Philip Morris zegt ook voorstander te zijn van een rookvrije samenleving en heeft daarvoor al enkele rookvrije alternatieven ontwikkeld: sigaretten die niet verbranden maar verhit worden en daardoor minder schadelijk zouden zijn, omdat er amper rook vrijkomt. Tot frustratie van het bedrijf mag ook voor die producten géén reclame worden gemaakt, al zegt Philip Morris dat het alleen de rokende Nederlander wil informeren over het alternatieve product. In het streven naar een rookvrije samenleving wordt de productie van ‘rookvrije alternatieven’ om tabak te gebruiken, ten onrechte genegeerd, vindt Philip Morris. De tabaksreus wijst daarop in de net gelanceerde campagne: Als je niet rookt: begin dan niet. Als je rookt: stop dan. Als je niet stopt: laat je dan informeren over rookvrije alternatieven.

Oplossing

Het bedrijf noemt de eigen ontwikkelde alternatieven niet bij naam. Wel staat de naam Philip Morris in de advertentie. ,,Dat is de policy van ons bedrijf: als je een advertentie plaatst, moet je wel weten van wie,” zegt Peter van den Driest van Philip Morris. Natuurlijk, zegt hij, hebben de juristen goed gekeken naar de vorm van deze campagne. Maar Van den Driest benadrukt dat het bedrijf echt Nederland van de traditionele sigaret af wil hebben en dat ‘rookvrije alternatieven een deel van de oplossing zijn'. ,,En natuurlijk is dit ook een signaal naar de politiek.”

KWF ziet dat heel anders. De organisatie ziet de campagne gewoon als pure reclame en een truc om de regels te omzeilen. ,,Ze maken puur reclame voor zichzelf en natuurlijk ook voor hun eigen rookvrije alternatieven,” zegt Mischa Stubenitsky van KWF. ,,Het is heel simpel: ze zeggen gewoon: ga aan de dampende sigaret want, zeggen zij, die is gezonder. De bedrijfsnaam staat ook gewoon in de advertentie. Een bedrijfsnaam op een voetbalshirt is toch ook gewoon reclame? Als ze Nederland van de sigaret af willen hebben, waarom stoppen ze dan niet gewoon vandaag met de productie ervan? Het lijkt nu ook wel of ze de campagne rookvrij Nederland proberen te kapen.”

Het is nog onbekend wat de NVWA van de campagne vindt.