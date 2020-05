Laagste aantal doden in twee maanden, ‘maar het virus is zeker nog niet weg’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het afgelopen etmaal ‘slechts’ 10 nieuwe meldingen van sterfgevallen als gevolg van het coronavirus binnengekregen. Dat is het laagste aantal in de afgelopen twee maanden. ,,Maar het virus is zeker nog niet weg en kan ook nog opvlammen.’’

Het aantal meldingen van mensen die aan het coronavirus is overleden, is vandaag met tien opvallend laag. Ook zijn er vijftien nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat het aantal meldingen van overledenen vandaag zo laag is, wil echter niet zeggen dat het virus weg is, waarschuwt Marion Koopmans, bijzonder hoogleraar virologie van Erasmus MC in Rotterdam. ,,In het weekend zijn de cijfers altijd lager. We moeten echt maandag afwachten om een duidelijker beeld te krijgen. De dalende cijfers passen wel in de trend, maar we kunnen zeker op basis van de cijfers van vandaag niet zeggen dat dit een trendbreuk is. Mensen moeten daarom niet denken dat het over is. De piek is wel achter de rug, maar er liggen nog wel veel mensen op de ic. Het virus is zeker niet weg en kan ook nog opvlammen.”

Het officiële dodental door de pandemie in Nederland staat nu op 5680. Van deze mensen staat vast dat ze waren besmet met het virus. Ook het aantal besmette personen liep opnieuw op. In totaal kwamen er 125 nieuwe meldingen van positief geteste personen binnen. Het totaal aantal besmettingen komt daarmee 43.995.

Het werkelijke aantal overledenen en besmette mensen is hoger, want mensen die symptomen hebben worden lang niet altijd getest. Het aantal meldingen staat ook niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur: soms geven GGD’en sterfgevallen pas enkele dagen later door.

Spannende periode

Volgens Koopmans is het ook afwachten wat de gevolgen zijn als de maatregelen verder versoepeld worden. ,,Er gaan straks weer meer dingen open en het wordt drukker op straat. Tot nu toe is het goed gegaan. Maar gaan we dan ook allemaal onze aandacht nog erbij houden? Dat wordt wel een spannende periode.”

Koopmans heeft nog niet gehoord of het openen van de scholen effect heeft gehad. ,,In Denemarken heeft dat nauwelijks effect gehad. Het is hier nu een week, dus dat is nog wel te vroeg om er iets van te zeggen. Leerkrachten hebben nu ook wel meer mogelijkheden om zich te laten testen, dus het is afwachten wat we hiervan in de registraties gaan zien.”

Volgens Koopmans zitten we aan het begin van een nieuwe fase. ,,Daar moeten we ook eerder denken in termen van maanden, eerder dan weken. We moeten met elkaar bedenken hoe we zo verder gaan als samenleving dat het virus onder controle wordt gehouden, maar dat de maatschappij wel weer op gang komt.”

Oversterfte

De afgelopen weken bleek, uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat er sprake is van ‘oversterfte’. Er overleden aanzienlijk meer mensen dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral onder ouderen in verzorgingstehuizen is de sterfte hoog. Het RIVM erkent de cijfers en heeft aangegeven ze mogelijk in een later stadium mee te nemen in de rapportage.

Andere landen, zoals België en Groot-Brittannië, schrijven de oversterfte wel aan de corona-uitbraak toe. Zowel de oversterfte als het dagelijkse aantal door het RIVM gemelde sterfgevallen lopen de laatste weken gestaag terug. Omdat GGD’en niet alle overlijdens direct doorgeven, en soms pas enkele dagen later zoals tijdens een weekend, kan er van dag tot dag een fluctuatie optreden.