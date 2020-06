Laagste aantal ziekenhuisopnames sinds RIVM deze meldt, maar meer besmettingen aan het licht

Er zijn in Nederland de afgelopen 24 uur drie mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds dit bijgehouden wordt. Het officiële aantal doden door het coronavirus in ons land is met zes gestegen naar 6011. Het aantal vastgestelde besmettingen stijgt na een wekenlange daling sinds enkele dagen juist weer sterk. Dat komt vermoedelijk doordat Nederland meer is gaan testen.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur drie nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus, waarmee dat aantal stijgt naar 11.785. Het is het laagste aantal ziekenhuisopnames sinds het RIVM deze doorgeeft. Verder zijn er de afgelopen 24 uur 183 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op Covid-19, waarmee het totaal uitkomt op 47.335.

Gemiddelde

Gemiddeld genomen werden er de afgelopen week acht ziekenhuisopnames en acht overlijdensgevallen per dag gemeld. De weekgemiddeldes zijn sinds half maart niet meer zo laag geweest. Op het hoogtepunt overleden er volgens de officiële registraties ruim honderdvijftig mensen per dag en belandden dagelijks ruim vijfhonderd mensen in het ziekenhuis.

Het aantal vastgestelde besmettingen stijgt na een wekenlange daling sinds enkele dagen juist weer. Dat hoeft niet te betekenen dat er ook daadwerkelijk meer mensen besmet raakten. Sinds 1 juni is het testbeleid aanmerkelijk verruimd, waardoor er meer mensen in aanmerking komen voor een test. Doordat ook mensen met milde klachten zoals niezen en verkoudheid worden getest, zijn er waarschijnlijk honderden extra gevallen aan het licht gekomen die anders onder de radar waren gebleven.

Quote De stijging in het aantal besmettin­gen is waarschijn­lijk te danken aan het feit mensen met milde klachten nu ook een coronatest kunnen laten afnemen GGD-directeur Sjaak de Gouw

,,De stijging in het aantal besmettingen is waarschijnlijk te danken aan het feit mensen met milde klachten nu ook een coronatest kunnen laten afnemen’’, legt GGD-directeur Sjaak de Gouw uit in een interview met deze site. ,,Bij de eerste door de GGD’en geteste mensen blijkt het aantal mensen dat besmet is tussen de 2 en 3 procent te liggen.’’

De laatste week werden gemiddeld ruim honderdvijftig besmettingen per dag vastgesteld. Op het hoogtepunt, half april, waren dat er ruim elfhonderd. De laatste dagen is een stijging te zien in het aantal besmettingen, omdat toen de uitslagen binnen kwamen van de mensen die al met milde klachten een test konden halen.



Nederland testte eerder noodgedwongen alleen ernstig zieke en kwetsbare patiënten. Na het zorgpersoneel, kwamen daar in mei ook leraren, medewerkers van de kinderopvang en mantelzorgers bij, vanaf 1 juni mag iedereen. Door extra laboratoria in te zetten is met testen een inhaalslag gemaakt. Zo springen de bloedbanken van Sanquin bij en is één van de grootste laboratoria voor dieren ter wereld in razend tempo omgebouwd, zodat er duizenden tests voor mensen gedaan kunnen worden.

Bekijk hier een video over het nieuwe testbeleid, lees door onder video.

Een landelijk coördinatieteam verdeelt nu alle benodigdheden over de labs, zodat er minder tekorten ontstaan. ,,Dat er nu ruim voldoende testcapaciteit is, schept vertrouwen’’, zegt Jako Burgers, die het woord voert namens het Nederlands Huisartsen Genootschap. ,,We hopen de tweede golf voor te zijn door nu wél te testen, testen, testen, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie al heel lang zegt.’’

Quote We gaan ook testen met portaka­bins op stations, mobiele testbussen en prikpunten van artsenlabo­ra­to­ria GGD’er Sjaak de Gouw