Laat de hond uit vóór de Dodenherdenking, niet tijdens

met video Turkse verkiezin­gen in Nederland: voor de een is Erdogan een held, voor de ander een dictator

Vanaf vandaag kan de Turkse gemeenschap in Nederland op vier locaties stemmen voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije. Er is amper campagne gevoerd door de partijen. Wint Erdogan opnieuw of verliest hij na twintig jaar de macht? ‘Niemand kan Erdogan vervangen. Hij is onze held!’