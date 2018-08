Laatste smeekbede van Lili en Howick: We zijn doodsbang

Broer en zus schreven de brief nadat zij begin deze week te horen kregen dat ze op zaterdag 8 september Nederland moeten verlaten. ‘We zijn doodsbang, want we weten niet waar we terechtkomen,’ schrijven de kinderen in een handgeschreven brief. De tieners zijn recent weer verhuisd en begonnen vorige week aan een nieuw schooljaar. Lili is net gestart in de brugklas, Howick zit al in de tweede van de middelbare school. De tieners zijn erg ‘boos en verdrietig’ over de uitspraak van de Raad van State vorige week.



Die oordeelde dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers terecht de asielaanvraag van de kinderen heeft afgewezen. Volgens de Raad van State kunnen de kinderen het land uit worden gezet, omdat het in hun thuisland Armenië veilig is, ze niet bedreigd worden en niet in een mensonterende situatie terechtkomen. Eerder besloot een bestuursrechter dat Harbers opnieuw naar het asielverzoek moest kijken, omdat hij de opgestelde terugkeervoorwaarden over huisvesting, school en zorg niet voldoende had meegewogen in zijn besluit.