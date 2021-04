Lagere schooladviezen door corona, vooral meisjes de klos

Het schooladvies voor basisschoolleerlingen in groep 8 is in het schooljaar 2019-2020 lager uitgevallen dan in voorgaande jaren, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Door het vervallen van de eindtoets vanwege de coronacrisis kon het advies niet naar boven bijgesteld worden.

Vooral meisjes en leerlingen uit lagere sociaaleconomische klassen kregen te maken met een lager eindadvies, valt op te maken uit het onderzoek. Meisjes behaalden in het verleden vaker dan jongens een hogere score op de eindtoets en kregen dan een opwaartse bijstelling van het schooladvies. Die correctie ontbrak nu.

Dit geldt ook voor leerlingen uit de lagere sociaaleconomische groepen. Zo kreeg 37,5 procent van deze leerlingen in 2019-2020 een definitief advies voor vmbo-gt/havo of hoger. Een jaar eerder was dat 41,8 procent.

vmbo-gt of lager

In totaal ontving 44,8 procent van alle leerlingen een advies op vmbo-gt-niveau of lager. Dat was een jaar daarvoor nog 41,5 procent. Daarentegen daalde het aandeel leerlingen met een definitief advies voor vmbo-gt/havo of hoger vorig jaar van 58,5 procent naar 55,2 procent.

Basisschoolleerlingen krijgen in groep 8 een schooladvies voor het vervolgonderwijs. Dit advies kan normaliter nog naar boven worden bijgesteld als zij op basis van de eindtoets een hoger advies halen. Maar in het schooljaar 2019-2020 verviel door corona de eindtoets. Dus was het eerste schooladvies ook meteen het definitieve advies.

Als leerlingen een naar boven bijgesteld advies krijgen, betekent dit trouwens niet altijd dat ze dat niveau ook kunnen vasthouden in het voortgezet onderwijs. Van de achtstegroepers uit 2015-2016 die een bijgesteld advies hebben gekregen, zat 18,4 procent drie jaar later op een lager niveau dan het definitieve advies.

De PO-raad roept samen met AVS, Lerarencollectief, andere partners in het primair onderwijs en de VO-raad scholen op kwetsbare groep 8-leerlingen dit schooljaar ‘kansrijk’ te adviseren. Daarbij is het de bedoeling dat een leraar in de gaten houdt of een leerling onder normale omstandigheden een hoger advies zou krijgen en daar vervolgens rekening mee houdt in zijn of haar schooladvies gedurende coronatijd.

Volledig scherm Opmerkelijk: afgelopen schooljaar werd het aandeel praktische schooladviezen groter, maar daalde het aandeel theoretische schooladviezen © CBS