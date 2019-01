Lagere straffen dan geëist voor mannen die vrouw van topdarter Van Barneveld beroofden

De Amsterdammers die op 16 juni vorig jaar de vrouw van topdarter Raymond van Barneveld thuis overvielen, hebben veel lagere straffen gekregen dan was geëist. Yassine El H. moet 24 maanden de cel in (waarvan 8 voorwaardelijk), Yassir A. 12 maanden (waarvan 6 voorwaardelijk) en Mikey B. komt er vanaf met 264 dagen (90 dagen voorwaardelijk). Gezien hun voorarrest hoeven de laatste twee niet langer in de cel te blijven.

Het drietal wordt verantwoordelijk gehouden voor een gewelddadige overval in de woning van topdarter Raymond van Barneveld. Die was op dat moment in het buitenland, maar zijn vrouw Silvia was wel thuis. Met name het gebruikte geweld rekent de rechtbank de mannen zwaar aan. Toch zijn de straffen voor twee overvallers een stuk lager dan was geëist, omdat de mannen alleen in een leegstaand huis wilden inbreken. Ze gingen echter niet weg toen er wel iemand thuis bleek te zijn.

Met veel spijtbetuigingen en een hoop ‘het zal nooit meer gebeuren’ probeerde het drietal tijdens de rechtszaak twee weken geleden de schade voor wat betreft hun straf beperkt te houden. Dat was zeker voor Yassine El H. en Yassir A. (de enige van de drie die bij de uitspraak aanwezig was) een lastige opgave: zij behoren vanwege hun strafblad tot de top 600 van jonge criminele veelplegers van de gemeente Amsterdam en gingen dus al veel vaker in de fout. Toch lukte het wel. Tegen de twee mannen was twee weken terug vijf en drie jaar cel geëist, de rechter legde dus veel lagere straffen op. Yassir moet naast zijn celstraf nog wel 240 uur werkstraf verrichten.

De drie overvallers (24, 24 en 25 jaar) verklaarden dat ze dronken waren en op weg naar een club in Zoetermeer. Toen ze de weg kwijtraakten en in nieuwbouwwijk Ypenburg belandden, besloten ze ‘om toch iets aan de nacht over te houden’ ergens te gaan inbreken. Dat dat bij Van Barneveld was, is toeval, zeiden ze. De rolluiken waren naar beneden, dus ze dachten dat er niemand thuis was. Via het dak braken ze in.

Diepe sporen

Eenmaal binnen stonden ze oog in oog met de hevig geschrokken Silvia van Barneveld. Zij werd vervolgens geslagen en bedreigd en wist - in haar blootje, met slechts een handdoekje om - te vluchten. Naakt in de auto reed ze naar vrienden. De hele affaire heeft diepe sporen bij haar nagelaten, wat te merken was tijdens een emotionele slachtofferverklaring tijdens de rechtszaak. Bij de uitspraak vandaag was ze niet aanwezig.

Yassine El H. wordt gezien als degene die het meeste geweld op Silvia losliet. Ook Yassir liet zich niet onbetuigd. Van Mikey B. kon niet bewezen worden dat hij geweld heeft gebruikt. Bij de inbraak werden onder meer sieraden, een tas en geld gestolen.