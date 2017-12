Landelijke ophokplicht pluimvee om vogelgriep

Het ministerie van Landbouw stelt een landelijke ophokplicht voor pluimvee in nadat een eendenbedrijf bij Biddinghuizen vandaag is geruimd vanwege vogelgriep. Het zou vermoedelijk gaan om de zeer besmettelijke variant.

De ophokplicht geldt voor commerciële bedrijven die vogels houden voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild. Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels die dragers zouden kunnen zijn van het virus.



De maatregel moet vooral voorkomen dat andere bedrijven besmet raken. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) vaardigde ook meteen een vervoersverbod voor pluimvee uit voor een zone van tien kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen.

Ruiming

De ruiming van de ongeveer 16.000 vleeseenden van het bedrijf wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en vindt in de loop van de dag plaats. Het gaat om een bedrijf aan de Alikruikweg. Bedrijven aan die weg waren vorig jaar ook al de dupe van het virus, dat sinds een paar jaar ook slachtoffers maakt op eendenbedrijven.



Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) vond het gisteren nog niet nodig om een ophokplicht in te stellen na een verzoek van onder meer de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders om dat wel te doen. Volgens deskundigen waren er geen aanwijzingen dat de virusdruk van zeer besmettelijke vogelgriep in Noordwest-Europa is toegenomen, meldde diergezondheidswebsite Veearts.nl.

Onrust