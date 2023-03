Landelijke staking ziekenhuizen op 16 maart

Sinkholes zijn hier schering en inslag: ‘De postbode is al in het gat gedonderd’

Een rondje met de hond, de ramen zemen op een keukentrapje of op visite gaan bij vrienden is in Krimpen aan den IJssel niet zonder risico. Eén moment van onachtzaamheid en je loopt het gevaar door de bestrating te zakken of in een kuil te vallen. Meerdere wijken worden geteisterd door sinkholes, maar vooral in de Bloemenbuurt kunnen ze er over meepraten.