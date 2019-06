Landelijke storing: alarmlijn niet bereikbaar in delen van het land

NCTV: onduide­lijk of tramschut­ter Tanis ook gelieerd is aan radicale Kaplanbewe­ging

14:00 Het is onduidelijk of tramschutter Gökmen Tanis net als zijn broer gelieerd is aan de Kaplanbeweging, een Turks jihadistisch-extremistisch netwerk dat streeft naar een Islamitische Staat: ,,Het is niet bekend of hij zelf een rol heeft gespeeld binnen de beweging of een randfiguur was”, meldt de NCTV vandaag in haar nieuwe dreigingsbeeld.