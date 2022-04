Lange files door harde wind: rommel en gekantelde vrachtwagens op de weg

In het hele land is er sinds het middaguur sprake van code geel. Het gaat vooral om zware windstoten met snelden van 80 tot 90 kilometer per uur. Aan zee waait het nog ietsje harder met windstoten tot 100 kilometer per uur. Vooralsnog geldt code geel in de meeste provincies tot 21.00 uur. Vanavond wordt er lokaal onweersbuien en hagel verwacht.



De harde wind veroorzaakte vanmiddag problemen bij de eerste afvaart van cruiseferry MS Romantika. Vandaag zou de boot vanuit de Eemshaven in Groningen vertrekken naar Noorwegen. Een windhoos zorgde ervoor dat één van de trossen slipte, waardoor het schip niet meer strak vast lag aan de kade. Ook bleven door het winderige weer XL-vaccinatielocaties dicht in Zuid-Holland.



Treinen hebben eveneens last van het weer. Door de harde wind rijden geen treinen op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam Centraal en Breda en rijden er minder sprinters tussen Dordrecht en Roosendaal.