Lange pinksterfiles, vrouw (23) overleden door zwaar ongeluk A15

Het was vandaag in de aanloop naar het pinksterweekeinde druk op de Nederlandse wegen. De ANWB meldde dat de piek omstreeks 16.30 uur werd gemeten met ruim 820 kilometer file. Omstreeks 18.00 uur stond er ongeveer 460 kilometer file. Rond 19.15 uur was de meeste vertraging op de wegen afgenomen.

De woordvoerder liet weten dat het onder meer druk is met vakantieverkeer op de wegen in het oosten, zoals de A50 en de A73. Ook op de wegen vanaf Utrecht naar het zuiden moet het verkeer rekening houden met vertragingen.

Het is niet alleen drukker op de weg door vakantieverkeer, maar ook door meerdere ongevallen. Zo is er veel vertraging rond knooppunt Gorinchem door een ernstig ongeluk. Een 23-jarige vrouw is daarbij om het leven gekomen. Een man is gewond maar buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie. De derde inzittende bleef fysiek ongedeerd. Het ongeluk ontstond nadat een auto achterop een vrachtwagen was geklapt. ,,Dit kwam mogelijk door het ontstaan van een file”, aldus de politie.

Na het ongeval werden meerdere verbindingswegen afgesloten, waaronder de lussen van de A27 richting Rotterdam. Rond 19.15 uur konden deze weer vrijgegeven worden. Een ANWB-woordvoerster meldt dat het door de problemen bij knooppunt Gorinchem ook veel drukker dan gebruikelijk was op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Ook op de wegen rond Rotterdam en op de A28 van Utrecht richting Zwolle moet het verkeer rekening houden met vertragingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rest van het weekend

In 2019, voor corona, stond er aan de vooravond van het pinksterweekend 900 kilometer file. De rest van het weekend worden er files verwacht in de richting van evenementen, attractieparken en outletcentra. Zo zijn er de pinksterraces op het circuit van Zandvoort, een Fiets Elfstedentocht in Friesland en de North Sea Regatta in Scheveningen.

Ook maandag, op tweede pinksterdag, verwacht de ANWB veel drukte op de weg, maar dan door terugkerende vakantiegangers. Het zal vooral langzaam rijden zijn in de richting van Duitsland op de A1, A12 en A67. In de loop van maandagavond wordt het druk in het midden van het land en vanuit Zeeland.

Vorige week woensdag was voor aanvang van het hemelvaartweekend de drukste avondspits van het jaar, met ruim 1120 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daarmee was het aantal files rond Hemelvaart vergelijkbaar met die in de tijd voor corona.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.