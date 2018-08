Lange reeks landelijk warme dagen vandaag verbroken

Vandaag wordt het voor het eerst in 61 dagen geen 20 graden in De Bilt. Daarmee komt een einde aan een recordlange reeks landelijk warme dagen die 25 juni dit jaar begon, meldt Weerplaza.

In De Bilt zijn 60 landelijk warme dagen op rij gemeten, van 25 juni tot en met 23 augustus. Dit is ruim meer dan het oude record uit 2003, toen een reeks van 53 landelijk warme dagen werd genoteerd. De definitie van een warme dag is een dag met een maximum van minimaal 20 graden. Vandaag wordt het door de aanwezigheid van koude lucht afkomstig uit de poolstreken hooguit 18 graden in De Bilt. Daarmee komt dus een einde aan een imposante reeks.

Vooral de kustprovincies kunnen vandaag met (flinke) buien te maken krijgen en mogelijk ook wat onweer. Een noordwestelijke wind voert koele lucht aan. De middagtemperatuur blijft steken bij 17 tot 19 graden. ,,Misschien nog lokaal 20 graden”, zegt weerman Lankamp hoopvol.

Koudste zomerdag

Morgen wordt het voor het eerst in twee maanden nergens in het land zomers warm. ,,Sterker nog, regionaal wordt het mogelijk de koudste dag van deze zomer", meldt Weerplaza. De temperaturen stijgt morgen op de meeste plaatsen naar 16 tot 18 graden, maar warmer dan dat wordt het niet.

Ook is er kans op flink wat buien. Op plaatsen waar veel buien vallen, kan de maximumtemperatuur zomaar op 14 of 15 graden blijven steken en in een stevige bui kan de temperatuur zelfs zakken tot 10 graden. De grootste kans op buien is in de kustprovincies. ,,Lang niet overal wordt het erg nat, maar er zijn weinig plekken waar je geheel droog de dag doorkomt", aldus Lankamp.

Zondag regionaal weer warm