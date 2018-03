Lange rij vrachtwagens op vluchtstrook A67 wegens inrijverbod Duitsland

Te lang doorrijden is niet toegestaan en overal zomaar stilstaan mag ook niet. Om die reden parkeren veel vrachtwagenchauffeurs op de vluchtstrook. Maar ook dat levert volgens Rijkswaterstaat levensgevaarlijke situaties op. Bovendien is het wettelijk niet correct.

Alleen in noodgevallen

Er is geen wet die expliciet verbiedt om op vluchtstroken te parkeren. Wel staat er in het 'Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990' dat een vluchtstrook alleen in noodgevallen gebruikt mag worden (artikel 73:b) en dat 'het parkeren van een voertuig (...) is alleen toegestaan op de daartoe bestemde weggedeelten (artikel 65:3). De vluchtstrook valt daar niet onder.