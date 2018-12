Last minutestress voor pakjesavond: ‘Ik had eerder geen tijd’

videoWie dacht dat Sinterklaas op 5 december alle wensenlijstjes heeft afgevinkt, heeft het mis. Zijn hulptroepen staan deze woensdag vroeg op om de allerlaatste cadeautjes voor pakjesavond te kopen. Een rondje langs speelgoedwinkels in Rotterdam maakt duidelijk dat heel wat mensen tot de áller-állerlaatste dag wachten. ,,Ik had eerder gewoon geen tijd.’’

Liesbet Vayssier is eigenaar van speelgoedwinkel Carrabas aan de Jonker Fransstraat in het centrum van Rotterdam. Haar winkel sluit vandaag, ook al is het pakjesavond, pas om 17.30 uur. ,,Eerst sloot ik een paar uur eerder, maar we merkten dat er ook om vier uur nog volop mensen in de winkel waren om nog wat te kopen. Het is zonde om die omzet te missen, vandaar dat we doorgaan tot half zes.’’

Eenhoorns

Ze is tevreden over de sinterklaasomzet tot nu toe. ,,Dit zijn voor ons de drukste weken, nu moet het gebeuren. Vorig jaar was het ook druk, maar dit jaar hebben we meer verkocht. Het meest populair? Voor meisjes verkopen we vooral eenhoorns en ztringz-touwtjes. Bij jongens is het wat diverser, alhoewel dino's het altijd goed blijven doen. En bordspellen lopen dit jaar ook erg goed.’’

Volledig scherm Moeder en dochter Loes Vrijenhoek en Louise Ouwerkerk kopen zoeken speelgoed uit voor sinterklaasavond bij speelgoedwinkel Carrabas in Rotterdam. © Jan de Groen Loes Vrijenhoek en haar dochter Louise Ouwerkerk zijn extra vroeg naar Carrabas gekomen. ,,We zijn dit jaar erg laat, maar gelukkig hebben ze hier nog volop keuze. Bestellen via internet doen we niet, ik wil speelgoed met m'n eigen ogen zien en voelen voordat ik het koop’’, aldus Loes. Ze heeft al een paar dozen speelgoed in haar handen, dus haar kleinkinderen zullen weinig te klagen hebben. ,,Oma is wat laat, maar het komt altijd goed.’’

Gehaast

Bij Intertoys aan de Lijnbaan is het zo mogelijk nog drukker. Mensen zijn haastig op zoek naar die laatste pop, trein of spel. Julie Klaasse en haar vriend Vinnie Krieger hebben twee kinderen van 5 jaar en willen de jongens graag verwennen. ,,We hadden het druk met werk en studie, het kwam er niet van om alle inkopen voor 5 december te doen. Vandaag zijn we allebei vrij en kunnen we gezellig samen naar de winkel. Straks alles thuis inpakken, lekkere hapjes maken en vanavond met z'n allen pakjesavond vieren. Heerlijk.’’

Quote Dit is een echte feestdag, ik heb twee jonge kleinkinde­ren die ik lekker ga verwennen Lorette Scheuer

Lorette Scheurer denkt er ook zo over. ,,Ik ben op tijd naar de stad gegaan, want vanaf 12.00 uur wil ik aan het eten beginnen voor vanavond. Dit is echt een feestdag, ik heb twee jonge kleinkinderen die ik lekker ga verwennen. Kijk, ik ga het spel Leugendetector kopen, dat zullen ze vast leuk vinden. Straks moet ik er ook nog aan geloven! Weet je, het is veel leuker om speelgoed te kopen, dan kleren. Bij Sinterklaas hoort een cadeautje, geen paar sokken.’’ Ook Lorette zegt niet eerder in de gelegenheid te zijn geweest om te shoppen. ,,En ik weiger online te bestellen, dan weet ik niet zeker of het op tijd wordt bezorgd. En nu heb ik het meteen in huis. Ik wist vooraf wat ik moest hebben, dat scheelt ook.’’

De rij bij de kassa wordt ondertussen langer en langer. De medewerkers van Intertoys gaan voorlopig nog niet naar huis. Tot 19.00 uur kunnen alle hulpsinterklazen- en pieten nog terecht voor de allerlaatste cadeautjes.

Volledig scherm Winkelend publiek bij speelgoedwinkel Intertoys, waar de laatste inkopen voor Sinterklaas worden gedaan. © ANP