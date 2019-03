Laten we naam van moordenaar Anne Faber niet meer noemen, nooit meer

De premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, deed in de nasleep van de aanslag in Christchurch iets opmerkelijks. Ze stelde, in een speech in het Nieuw-Zeelandse parlement, dat ze de naam van de dader niet meer zou noemen. Nooit meer. Hij mocht niet de aandacht krijgen waar hij naar op zoek was. De namen van de slachtoffers moesten genoemd worden, niet die van de man die hen tot slachtoffer maakte. Het was te veel eer.