Laurens overstelpt met kopers voor waterglijbaan: ‘Iedereen wil toch zo’n ding in de tuin?’

Heerdink laat vrijdagmiddag weten dat belangstellenden niet meer hoeven te bellen of te mailen. Hij heeft zijn waterglijbaan ‘zo goed als’ verkocht. Aan een inwoner van Hoogeveen. ,,Die man wil de glijbaan vanaf de zolder van zijn schuur in het zwembad in zijn tuin laten lopen.’’

Tientallen

Heerdink is nog steeds beduusd van de vele tientallen belangstellenden voor de koop van de waterglijbaan. Hij schafte de glijbaan in de zomer aan voor zijn camping De Witte Berg in Oud-Ootmarsum. ,,Die glijbaan was overbodig bij een zwembad in Raalte. Maar dat ding was in totaal 54 meter en ik had maar zo’n 15 meter nodig. Op onze camping heb ik de glijbaan inmiddels geplaatst bij de zwemvijver. De rest heb ik op Marktplaats te koop aangeboden.’’