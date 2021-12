Lee Towers en Anita Meyer ontroeren met lied over pandemie: ‘Energie in een lastige tijd’

De Grootste Kerstboom van Nederland ook dit jaar zonder feestje: ‘Ontzettend jammer’

De 120 lampjes worden komende dinsdag weer in de Gerbrandytoren in IJsselstein gehesen, want ook dit jaar zal De Grootste Kerstboom van Nederland branden. Maar het traditionele ontstekingsfeestje zit er opnieuw niet in. Voor het tweede jaar gooit corona roet in het eten.

18 november