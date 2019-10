Leen (85) helpt al 40 jaar vluchtelingen, en krijgt er nog elk jaar een taart voor

Elk jaar staat de Eritreër Zerai zeker één keer voor de deur van Leen den Boer uit Vlaardingen. Ieder jaar staat hij daar met een taart. Uit dankbaarheid voor de hulp die Den Boer en een groep anderen hem boden toen hij, veertig jaar geleden, vanuit Eritrea naar Nederland vluchtte. Die hulp bestond uit onderdak, een helpende hand. ,,We zien elkaar niet veel meer, maar die band die we hebben, die blijft.”



De wereld zag er anders uit toen, eind jaren ’70. Nederland kende nog geen asielzoekerscentra, nog geen COA en nog geen VluchtelingenWerk. Maar vluchtelingen waren er plots wel. Den Boer: ,,Ik hoorde toen bij een gereformeerd kerkgroepje, hier in Vlaardingen. Werden we opeens gebeld: dat er in Rotterdam per boot een groep Eritreeërs aan was gekomen, of wij konden helpen met onderdak.”



Dat kon. ,,We vonden het onze plicht mensen te helpen, ook vanuit onze kerkelijke achtergrond.” Sommige Eritreeërs werden opgevangen bij mensen in huis, anderen op een leegstaande etage boven een bedrijf. ,,Dat allemaal regelen was nog best ingewikkeld, want we hielpen naar ons beste kunnen, maar niet gehinderd door enige kennis. Zij wisten geen moer van onze cultuur, wij niet van de hunne.” Zo belde één asielzoeker de godganse dag naar landgenoten elders in Nederland en Europa. Dat leverde een torenhoge telefoonrekening op. ,,En het blokkeerde de zakelijke lijn van dat bedrijf.”