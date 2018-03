Leerkrachten staken vandaag in Utrecht, Flevoland en Noord-Holland

Veertien patiënten overleden bij medisch onderzoek AMC

3:00 Een medische studie onder patiënten met galwegkanker is in 2016 stopgezet, omdat 14 van de 54 deelnemers tijdens het onderzoek overleden. Dat aantal was veel hoger dan verwacht. De studie stond onder leiding van het AMC in Amsterdam, dat de inspectie niet informeerde over de resultaten.