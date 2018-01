Leerlingen nemen op indrukwekkende wijze afscheid van doodzieke lerares

Hoewel er veel verdriet is, voelt Renate ook geluk. ,,Iedereen wordt getest in het leven. Je maakt allemaal wat mee. Ik werd bijvoorbeeld als meisje gepest, omdat ik van opmaken en jurkjes hield in een tijd dat je stoer moest zijn en een spijkerbroek moest dragen om geaccepteerd te worden. Toch koos ik er toen al voor om mezelf te zijn en dat ben ik altijd blijven doen. Ik volgde m'n hart, en niet de protocollen, als het op lesgeven aankwam. Dat ik nu van alle kanten erkenning krijg voor mijn manier van werken is een geweldige bevestiging. Ondanks het verdriet dat ik mijn kinderen en man moet achterlaten, voel ik me toch ook gelukkig.''



,,Renate mag niet zonder slag of stoot van school vertrekken. Ze moet weten hoe belangrijk ze voor ons geweest is'', vonden leerlingen en oud-leerlingen, die gisteravond een surpriseparty op school organiseerde. Renate, gekleed in een blauw jurkje van haar favoriete merk, werd samen met haar man, zoon Sam en dochter Amy, met een limousine van huis in Den Haag gehaald en naar het Oranje Nassau College aan de Zoetermeerse Parkdreef gereden. De aula was tot de nok toe gevuld met (oud-)leerlingen en docenten, die haar met een daverend applaus ontvingen. ,,Dit is geen gewone juf'', zegt organisator Angelo Musch (24), die een paar jaar geleden eindexamen havo deed en nu ondernemer is. ,,Van Haasteren is echt heel speciaal. Ze gaf geen economie, maar levensles. Ze was de enige docent die ons op maandag vroeg wat we in het weekend gedaan hadden.''



Vlak voordat de limousine het schoolplein opdraait wordt iedereen eraan herinnert dat ze Renate niet mogen huggen of kussen om haar tegen een verkoudheidsvirus te beschermen. Dat is voor velen toch een kleine teleurstelling. ,,Klassen vol tienerjongens waren verliefd op de vrolijke en knappe docente'', zegt Angelo, terwijl er instemmend om hem heen geknikt wordt.



De verrassingsontvangst vindt plaats op het Oranje Nassau College. Het is haar oude school, waar ze 17 jaar les gaf. Anderhalf jaar geleden maakte Renate de overstap naar het Alfrink College. Ook leerlingen en docenten van deze school zijn er op de surprisereünie. ,,Dat ík de reden ben dat de twee Zoetermeerse scholen nu samen onder één dak zijn, vind ik zo mooi'', zegt Renate, die heel veel gezichten in de massa herkent. Arjen Doornik (31) bijvoorbeeld krijgt een hartelijke begroeting van de docente. Toen de ICT'er hoorde van de surpriseparty schreef hij zich direct in. ,,Ik zit al 13 jaar niet meer op school. Maar ik ben gekomen voor haar. Ze is de beste docent en dit verdient ze'', zegt hij. Doornik behoort tot de gelukkigen. Er was maar plek voor 400 mensen. Tweeduizend meldden zich aan. Renate straalt op de avond die voor haar georganiseerd is. Ze veegt haar tranen weg als een oud-leerling She van Charles Aznavour voor haar zingt, begeleid door leerlingen op cello en keyboard. ,,Dit is niet makkelijk maar het is wel geweldig'', fluistert ze.



Via www.doneeractie.nl is het mogelijk geld te storten voor het vervullen van Renate's laatste wens.