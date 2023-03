Leerlingen op deze school kunnen niet meer op Whatsapp en TikTok: ‘Heb nu minder onvoldoendes’

Nooit meer samen wegen: WeightWat­chers stopt met dieetclub

WeightWatchers stopt na vijftig jaar met dieetclubs in Nederland. Alleen in een app kunnen mensen nog terecht, maar dat is zonder de persoonlijke begeleiding waar het bedrijf ooit groot mee werd. Doodzonde, vinden huidige cursisten. ,,Ik heb die stok achter de deur nodig.”