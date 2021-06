Leersum en Tiel zwaar getroffen door noodweer, vier elektriciteitsmasten omgewaaid in Oosterwolde

VideoDe plaatsen Leersum (Utrecht) en Tiel (Gelderland) zijn flink getroffen door de zware onweersbuien die over het land trokken. In het Gelderse Oosterwolde zijn vier elektriciteitsmasten omgewaaid. Het KMMI heeft code oranje afgegeven voor bijna heel het land.

Quote Alsof er een bom is gevallen in Leersum Mathijs Steinberger Een heftige windhoos in de Utrechtse plaats Leersum leidde tot tientallen schademeldingen. Hulpdiensten rukken in groten getale uit. Er is één zwaargewonde. Daarnaast zijn er drie lichtgewonden, honderden kapotte daken en omgevallen bomen. Ook roept de Veiligheidsregio op om te stoppen met barbecueën vanwege 13 gaslekken.



Volgens een verslaggever ter plaatse, Mathijs Steinberger, is de schade erg groot. ,,Alsof er een bom is gevallen in Leersum”. Buurtbewoners zeggen dat de storm met ‘tien à twintig seconden’ van korte duur was, waarna ze een harde klap hoorden. Wie op tijd naar buiten keek zag nog net een boom omvallen, daarna was er overal veel puin. Intussen zijn de buurtbewoners begonnen met opruimen. Veel wegen waren niet begaanbaar, waardoor ze eerst de provinciale weg hebben vrijgemaakt en daarna in de woonwijken bezig zijn gegaan.



Rijkswaterstaat meldt dat de nabijgelegen N225 en N226 bezaaid liggen met bomen. ,,De wegen zijn in beide richtingen dicht. Hierdoor stroomt op de #A12 afrit Maarsbergen langzaam vol.”

Kraan omgewaaid

Ook in Tiel zijn gevelplaten losgekomen. De brandweer is volop aanwezig. Ook waaide een grote kraan om. De bestuurder raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. Hij moest behandeld worden door ambulancepersoneel.



In het Gelderse Oosterwolde zijn vier elektriciteitsmasten omgewaaid. Er zijn geen gewonden. De masten zijn geknikt, kabels liggen zowel over woningen als over de weg. ,,De effecten van een mogelijke stroomstoring die zou kunnen optreden, zijn nog niet in beeld”, zegt een woordvoerder. Omdat onbekend is of er nog spanning op de kabels staat, waarschuwt de veiligheidsregio via Twitter om uit de omgeving van de masten weg te blijven.

Alarmnummer 112 in gebied rond Leersum overspoeld Door het noodweer in het midden van het land wordt de meldkamer in die regio overspoeld met telefoontjes. Daarom wordt mensen daar geadviseerd alleen 112 te bellen voor levensbedreigende situaties. Dat blijkt uit een NL Alert die vanavond is verzonden. De oproep geldt in het gebied dat hard getroffen werd door het noodweer, een gebied tussen Veenendaal, Amerongen, Woudenberg en Driebergen-Rijsenburg. In geval er geen nood is bij mensen in dat gebied, wordt geadviseerd een ander nummer te bellen: 0900-0904. Dat nummer lag er eerder op vrijdag uit door een technische storing, maar dat probleem lijkt weer verholpen.

Code oranje

Het KNMI gaf code oranje af vanwege de zware onweersbuien, die gepaard gaan met zeer zware windstoten tot 100 kilometer per uur en forse hagelstenen van twee tot vier centimeter. Volgens het KNMI bestaat ook het gevaar van blikseminslag. Alleen voor Zeeland, Noord-Brabant en Limburg geldt code geel.

Drenthe, Friesland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied hebben op dit moment te maken met de zwaarste buien. Lokaal hoost het en ook is er sprake van stevig onweer. Forse windstoten zijn lokaal nog steeds mogelijk. Elders in het land is er nog een sporadische bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Rond 22.00 uur hebben vrijwel alle zware buien ons land wel zo’n beetje verlaten.

Zeer explosieve cocktail

Code oranje geeft het KNMI als er grote kans is op ‘gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast’. ,,Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.” In de rest van het land geldt code geel. Die code wordt gegeven als er ‘mogelijk kans is op gevaarlijk weer'.

Het is flink broeierig in het land, terwijl het op grotere hoogte juist erg koud is. ,,De atmosfeer is daardoor vanmiddag en vanavond extreem instabiel", vertelt meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza. ,,Ook waait op grote hoogte een krachtige wind, terwijl de wind bij ons op de grond veel zwakker is en uit een andere richting waait; een fenomeen dat we in de meteorologie ‘windschering’ noemen.”

De combinatie van extreme instabiliteit en sterke windschering maakt het geheel tot een zeer explosieve cocktail. Willemsen: ,,Wanneer dus daadwerkelijk buien weten te ontstaan, moeten we direct rekening houden met écht zware exemplaren.”

Ook in Den Haag kwam veel regen naar beneden.

De eerste regionale hittegolf van het jaar is vandaag een feit geworden. Het weerstation Beek heeft als eerste een reeks van vijf zomerse dagen genoteerd, waarvan drie met tropische waarden van 30 tot 32 graden. Daarna volgden andere weerstations in Limburg en Noord-Brabant. De tropische hitte zal door zware onweersbuien worden verdreven.

