‘Leesbril? Iedereen boven de 40 komt aan de beurt’

Een valse start: de leesbrillenafdeling in de plaatselijke Hema is onvindbaar. Misschien wel extra bewijs voor de bittere noodzaak van de aanschaf van een bril. Na drie rondjes door de zaak weet een Hema-medewerker raad: ,,Ergens bij de sieraden, geloof ik.’’



Warempel. Het aanbod in modellen is vrij karig; sterktes variëren van van + 1 tot + 3,5. Deskundig advies hoef je hier niet te verwachten, wel is er een handig hulpmiddeltje. De boodschap houd deze tekst 30 tot 35 centimeter bij u vandaan staat op ooghoogte in vijf verschillende lettergroottes. Probeer wat sterktes uit, en als je de onderste regel - het kleinste lettertype - goed kunt lezen, heb je de juiste bril te pakken. Appeltje- eitje, lijkt me.