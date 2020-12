Legale maar verwoestende drugs flakka en 3-mmc in opkomst: verslavingszorg slaat alarm

Oproep: Wie stuur jij een (kerst-)knuf­fel?

11 december Geen groots diner, geen uitgebreid familiefeest, geen party met vrienden: ook de feestdagen zien er door corona heel anders uit. Daarom de vraag aan jou: wie had jij aan het einde van dit jaar dolgraag even in je armen willen sluiten? Stuur een beknopte mail met toelichting naar knuffel@dpgmedia.nl (max. 75 woorden) en wij plaatsen een mooie selectie in de krant.