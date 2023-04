Lege agenda, tijd voor de kinderen, geen verjaardagen: lockdown was soms ook verademing

met video Onweersbui­en met zware windstoten en hagel trekken over Nederland

Onweersbuien met zware windstoten, hagel en regen trekken over Nederland. Rond 19.30 uur kreeg Gelderland voor het eerst deze avond te maken met het noodweer. Het KNMI had in de loop van de dag al code geel afgekondigd vanwege de weersomstandigheden.