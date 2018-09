Lego experimenteert met bouwpakketten voor volwassenen

Eerste nachtvorst dient zich aan, maar breekt geen vriesre­cords

8:16 Ongeveer een maand eerder dan gemiddeld is de eerste nachtvorst in Nederland een feit. In Twente daalde het kwik tot -0,4 graden, meldt Weerplaza. Volgens het weerbureau wordt over het algemeen de eerste nachtvorst pas rond 23 oktober gemeten.