‘Leicester Square Amsterdam’: Ajacieden nemen plein over

VideoSommigen reden de hele nacht door, sliepen op een bankje in de stad, maar ze zijn er: honderden Ajaxfans kleuren Leicester Square in Londen rood-wit. ‘Het wordt 3–1 voor ons hoor, schrijf maar vast op!’

,,Met bloed, zweet en tranen, zei ik rot hier nu maar op!” Het Nederlandse voetbalfeestje barst los dinsdagmiddag op Leicester Square, in het hart van Londen. Uit de speakers van restaurant Maison de Mezzé schallen clubliederen, en begeleiden André Hazes en Bob Marley (Three little birds) het koor van tientallen Ajacieden op het terras en inmiddels honderden supporters op het plein. Ze mogen weer, na decennia wachten. Dat geduld, die frustratie: vandaag komt het er allemaal uit.

Volledig scherm Ajax-fans op het plein © BSR Agency

Volledig scherm Aan Ajax-fan op Leicester Square © REUTERS

René uit Amsterdam zet de meest luide keel op. ,,We zijn er net, maar noteer maar vast: het wordt 3-1 voor ons! En dan wordt het feest!” Bij een massa-poging balletje hooghouden komt de bal op het dak. ‘Oeeeeei!’ Maar dat stopt de Amsterdammers niet, een van hen klimt op de bouwsteiger naast het restaurant om het spel te kunnen hervatten, flink opgejut door de rest. De bal komt terug in het publiek.



Na tweeën (lokale tijd) wordt er twee keer zwaar vuurwerk afgestoken, toeristen rond de supportersmassa schrikken zichtbaar, vogels vluchten uit de bomen.

Verspreid over het plein lopen verschillende groepjes agenten, maar de sfeer blijft feestelijk. Veel supporters gaan aan het einde van de middag richting het stadion van de Spurs, dat is nog zo’n half uur reizen. De fans zonder kaartje proberen een stoel te krijgen in een van de cafés rond het stadion of in de stad. ‘Maar ook zonder kaartje wil je hier gewoon bij zijn’, klinkt het bij zo’n beetje iedere aanhanger die niet in het splinternieuwe stadion terechtkan.

Supporters hier beschouwen Ajax niet langer als de underdog, zoals bij de vorige wedstrijden. ,,Maar we zeggen nu al elke keer: we gaan maar gewoon, wie weet maken we dit nooit meer mee”, zegt Stephan (51) uit Valkenswaard, die met zijn zoon Yannick ook op het plein is bij de ‘warming up’ voor vanavond. Uit Valkenswaard dus komen de fans, uit Amsterdam natuurlijk, maar ook uit Almere, Enschede, Den Haag en ja: ook uit Rotterdam.



Met hun komst kleurt Leicester Square roodwit deze middag. ,,We hebben de hele nacht doorgereden”, zegt een jongen met kleine oogjes, zittend op een bankje in de hoek van het plein. ,,Slapen doen we morgen wel.” En dan moet het grootste feest nog losbarsten, alle supporters verwachten later vanmiddag hier een massale samenkomst: ,,Let jij maar op wat hier gaat gebeuren!”

Volledig scherm Ajax-fans op Leicester Square. © Niels Klaassen

Volledig scherm Ajax-fan op Leicester Square. © Niels Klaassen

Volledig scherm Ajax-fans voor het stadion van Tottenham Hotspur. © ANP