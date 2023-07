Leidde Israëlische undercoveractie Nederlandse FIOD naar vermeende Hamas-financier?

Kind (2) vindt zakje met ‘verdachte’ witte bolletjes in indoor­speel­tuin: ‘Dit ventje steekt alles in zijn mond’

Een dagje Monkey Town, een kinderspeelparadijs in Rotterdam-IJsselmonde, eindigde afgelopen zaterdag voor moeder Sanne de Kraauw in een nachtmerrie. Haar 2-jarige peuter Yael kwam ineens aanzetten met een plastic zakje met negen witte bolletjes. ,,We kregen de schrik van ons leven. Hij steekt alles in zijn mond.’’