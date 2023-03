Leiden racistische uitlatingen Oranjefans tot ontslag bij politie? ‘Onontkoombaar’

Zes politieme­de­wer­kers op non-ac­tief na racisti­sche uitspraken, Bruls noemt beelden ‘walgelijk’

De politie heeft zes medewerkers per direct buiten functie gesteld. In Parijs, waar ze een voetbalwedstrijd bezochten, filmden ze hun omgeving én sloegen ze racistische taal uit. ‘Er is maar één blanke.’