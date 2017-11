Lelystad Airport landt toch goed in Oosten

Het zal weinigen zijn ontgaan: de komst van een vakantievliegveld in Lelystad in 2019 is lang niet bij alle inwoners van Oost-Nederland goed gevallen. Al maanden voert de protestbeweging een verhitte strijd. Door de vele aandacht in de media lijkt het soms alsof iedereen in het Oosten tegen is.



Niets is minder waar, blijkt uit een representatieve enquête die regionaal dagblad de Stentor liet uitvoeren onder ruim 500 inwoners van de oostelijke provincies. Er zijn juist flink méér mensen voor dan tegen de uitbreiding van de polderluchthaven (46 procent tegen 32 procent, de rest is neutraal). Er is in de regio een onverwachts grote, zwijgende meerderheid die Lelystad Airport prima vindt.



Waarom? Bijvoorbeeld omdat een grote, internationale luchthaven voor werkgelegenheid zorgt. Overal waar vliegvelden floreren, vestigen zich bedrijven. Dat zorgt voor banen en dat is goed voor Flevoland, toch al niet de meest sterke economische regio van het land. Uit onderzoek van de provincie blijkt dat uitbreiding van het vliegveld op termijn ruim 3.000 banen oplevert. Inwoners zien die voordelen en willen er graag een graantje van meepikken.



Niet alleen in de polder, maar ook in delen van Gelderland en Overijssel zien inwoners economische kansen. Zoals Zwolle, dat zich heeft opgewerkt tot op twee na sterkste economische regio van het land. Na een haven in Kampen (Port of Zwolle), krijgt het regionale bedrijfsleven er nu ook een serieus vliegveld bij. ,,En iedere econoom weet", zegt de Zwolse ondernemer Jan Jansen, ,,Dat een goede infrastructuur cruciaal is voor economische groei."



En een vakantievliegveld dichtbij huis betekent dat Zuid-Europa straks binnen handbereik ligt. Niet meer in de file naar Schiphol of een lange rit in de auto naar Eindhoven of Düsseldorf-Weeze, maar een relatief kort ritje naar Lelystad Airport. Veel mensen zien er de voordelen van in en denken zoals Marlou Lokhorst uit 't Harde: ,,Een halfuurtje rijden, parkeren en hup het vliegtuig in. Het lijkt me ideaal."