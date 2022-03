Lente begint met winterse buien, maar vanaf morgen stijgt het kwik richting 20 graden

Ondanks het begin van de astronomische lente vanmiddag, ontwaakte Nederland vanochtend op sommige plekken met winterse buien. Vooral in het zuiden is het bewolkt en valt plaatselijk regen en natte sneeuw. Later vandaag klaart het op.

In het noorden van het land blijft het zonnig en droog. In de middag en avond komt er vanuit het zuiden dikkere bewolking opzetten. In het noorden kan er regen vallen, meldt Weerplaza. In het zuiden en midden van het land klaart het juist op en neemt de wind af. Het wordt 9 tot 12 graden.

Ook de zuiderburen werden verrast door winterse buien. In de ochtend viel in de Hoge Ardennen sneeuw die waarschijnlijk even blijft liggen. En in Oost-Vlaanderen en Limburg viel natte sneeuw.

Zonneschijn

Vannacht kan het lokaal licht vriezen. Vanaf morgen begint een zonnige eerste lenteweek. De zon neem in kracht toe. Met een zwakke zuidelijke wind wordt zeer zachte lucht aangevoerd. Op maandag wordt het 15 tot 18 graden in de middag met de hoogste waarde in het zuiden van het land. Dinsdag lijkt de warmste dag van de week te worden met in de middag 17 graden op de Wadden tot 20 graden in Noord-Brabant en Limburg.

,,In de voorjaarszon en uit de wind is het in de middag dus lekker warm en heb je haast geen jas nodig‘’, zegt Diana Woei van Weerplaza. ,,Maar de eerste ochtenduren verlopen de komende week vrij fris mogelijk met vorst aan de grond op sommige plaatsen. De grote temperatuurverschillen tussen de ochtend en middag horen bij de lente en dat kunnen we de komende week goed ervaren.‘’