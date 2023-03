Lente klopt voorzichtig aan de deur: weekend wordt zacht en zonnig

Volgens Weerplaza zijn vanavond de eerste opklaringen, maar neemt 's nachts de bewolking toe en gaat het morgenochtend op veel plaatsen weer regenen. In de middag trekt de regen naar het noordoosten en breekt vanuit het zuiden de zon door. Het wordt over het algemeen zachter dan woensdag.

Weeronline vertelt dat het tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar vrij zacht was, met 13 tot 14 graden tegenover de 7 tot 9 graden van woensdag, de dag van de Provinciale Statenverkiezingen. In Zeeland was het bewolkt, maar in de rest van het land was het zonnig. Tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen, op 20 maart 2019, was het ook droog, maar de bewolking overheerste toen met een temperatuur van tussen de 10 en 13 graden.

Wordt het dit weekend terrasweer, zoals afgelopen zaterdag in Breda?

Goed nieuws

Na donderdag wordt het nog warmer. In het zuidoosten kan het op vrijdag tot 17 graden oplopen. Voor de mensen die naar zon snakken is er vooral goed nieuws in het weekend: op zaterdag wordt het op veel plaatsen tussen de 15 en 17 graden. Alleen zondag waait nog een stevige wind.

Na het weekeinde waait het vooral aan het begin van de week flink en schijnt soms ook even de zon. Wel koelt het af met temperaturen tussen de 11 en 14 graden.

Wisselvallig

Voor de de laatste week van maart is het weerbeeld wisselvallig, vertelt meteoroloog Jaco van Wezel. „Het weer is wel vaker aan de zachte kant. Zo was het vorige week een stuk kouder en zal aan het nu aan de zachte kant blijven hangen. Heel mooi weer wordt het helaas niet.’’

De kou krijgen we niet meer terug, maar het regent wel heel vaak dus typisch lenteweer is er nog even niet. Tot slot vertelt van Wezel: „Rond de laatste dagen van maart en begin april wordt het normaler weer, dan kun je wel rekenen op het echte lenteweer.”

