Lente lijkt aan te breken, nog meer zonovergoten dagen op komst

‘Ruiner­wold­va­der’ eist schadever­goe­ding van 50.400 euro

De 69-jarige vader van het gezin dat in oktober 2019 in een afgelegen boerderij in Ruinerwold werd ontdekt wil een schadevergoeding van 50.400 euro voor de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten. Dit bleek donderdag tijdens een rechtszaak over dit schadeverzoek. De rechtbank in Assen stopte vorig jaar maart de vervolging, omdat Van D. door een hersenbloeding niet in staat is om terecht te staan.

3 maart