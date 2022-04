Lenteweer houdt deze week aan, op Koningsdag aangename temperaturen met zon

We kunnen nog even lekker genieten van de zon want het lenteweer van de afgelopen dagen houdt ook komende week nog een behoorlijke tijd aan. Pas in het weekend wordt het regenachtig, maar niet getreurd: de kans dat je Koningsdagfeestje in het water valt is tot dusver klein.

Vooral begin deze week houden de temperaturen van ongeveer 18 graden nog even aan, dus kunnen we nog uitgebreid van de zon genieten ,,Alleen in de loop van de week gaan we wat meer bewolking zien. Maar dat is vooral hoge bewolking in de vorm van (dunne) sluierwolken,’’ vermoedt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza. Tot en met vrijdag hoeven we ons op verreweg de meeste plaatsen geen zorgen te maken over regengebieden of buien.

Alleen in het weekend kunnen we te maken krijgen met een aantal buien. ,,De lagedrukgebieden die zich komende week veelal boven het zuiden van Europa ophouden, trekken in het weekend via het zuiden van Duitsland verder Europa in,’’ voorspelt Wilfred Janssen. Hierdoor neemt in Nederland de bewolking verder toe en moeten we ook rekening gaan houden met een aantal buien of soms enige tijd regen.

Koningsdag

Voor Koningsdag, 27 april, hoeven we ons minder zorgen te maken. Volgens de eerste voorspellingen komt de temperatuur dan waarschijnlijk rond de 15 graden uit. Er is een kleine kans dat de temperatuur iets hoger uitvalt (zo’n 30 procent), maar dan wordt het maximaal 18 tot 20 graden. De kans is minstens 40 procent dat je droog op je kleedje spullen kunt verkopen. De kans op een verregende Koningsdag is slechts 10 procent. Als er al regen valt zal dat waarschijnlijk vroeg in de ochtend of ‘s nachts zijn.

De verwachtingen voor vrijdag, de dag van de Koningsspelen, zijn een stuk zekerder. Het blijft dan droog en geregeld schijnt de zon. De temperatuur stijgt naar 16 graden in het noorden en naar 17 of 18 graden in de rest van het land.

De eerste Koningsdag in coronatijd, 2020, ging de boeken in als de warmste Koningsdag ooit gemeten in De Bilt. Het werd toen 20,7 graden. De koudste Koningsdag ooit was in 2016, toen bleef de temperatuur steken op slechts 10,7 graden.

