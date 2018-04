Lenteweer in aantocht, april ondanks koele week een van de zachtste ooit

Update Elf korpsen uitgerukt: brand in diervoeder­fa­briek onder controle

9:55 In het Brabantse Loosbroek is een zeer grote uitslaande brand ontstaan in bedrijfshallen van een diervoerderfabriek. Brandweerkorpsen uit zeker elf plaatsen in de omgeving zijn uitgerukt en de brand is inmiddels weer onder controle.